Microsoft anuncia novo mouse, teclado e outros acessórios

A Microsoft iniciou o mês de outubro cheia de lançamentos. Em um evento realizado nesta quinta-feira (1º), para a apresentação dos novos Surface Laptop Go e Surface Pro X, a empresa também revelou alguns acessórios inéditos.

Uma das novidades é o Microsoft Designer Compact Keyboard, apresentado pela gigante da tecnologia como um “teclado fino, estreito e elegante”, que pode ser útil para quem está trabalhando ou estudando em casa durante a pandemia.

Teclado sem fio.Fonte: Microsoft/Divulgação

O teclado Bluetooth, que pode ser alternado entre três dispositivos, traz bateria com dois anos de duração e está disponível em duas cores. Ele custa US$ 69,99, o equivalente a pouco mais de R$ 395, pela cotação do dia.

Teclado numérico.Fonte: Microsoft/Divulgação

Para quem não precisa de uma versão completa ou quer apenas adicionar novos recursos ao teclado padrão do notebook, a empresa lançou um teclado numérico sem fio, que também chega em duas opções de cor. O modelo compacto tem preço sugerido de US$ 29,99 (ou R$ 170, em conversão direta).

Mouse e adaptador de monitor

A lista de lançamentos da Microsoft também inclui um mouse ergonômico Bluetooth, com dois botões personalizáveis e apoio para o polegar. O acessório, para quem passa longas horas na frente do computador, custa US$ 49,99 (R$ 282) e está disponível em várias tonalidades.

Mouse ergonômico.Fonte: Microsoft/Divulgação

Há, ainda, um modelo mais simples, o Modern Mobile Mouse, indicado pela fabricante como acessório complementar para o Surface Laptop Go. Ele custa US$ 34,99 (R$ 197).

Modern Mobile Mouse.Fonte: Microsoft/Divulgação

Por último, a dona do Windows apresentou um adaptador de monitor com resolução 4K. O dispositivo, cujo preço é de US$ 69,99 (R$ 395), projeta conteúdos do notebook em uma tela maior.

Adaptador de monitor.Fonte: Microsoft/Divulgação

De acordo com a gigante de Redmond, os novos acessórios já podem ser reservados na Microsoft Store e nos parceiros da rede varejista. As compras serão liberadas a partir do dia 13 de outubro.