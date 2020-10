Microsoft Edge ganha comparador de preços e captura de tela

O navegador Microsoft Edge ganhou novas ferramentas de comparação de preço e captura de tela em uma atualização que foi liberada neste mês. Com pequenas mudanças aqui e acolá, o navegador espera melhorar a experiência dos usuários.

O recurso de comparação de preços funciona enquanto o usuário faz compras online. Para ver uma análise dos preços, é preciso criar uma lista de produtos dentro de uma Coleção e selecionar a opção “comparar preço com outros varejistas”.

Comparador de preços nos EUA

Microsoft/Divulgação

Até o momento, o comparador funciona apenas com varejistas dos Estados Unidos, mas a Microsoft garante que em breve vai liberar a novidade para todos os usuários. Apesar de esta ferramenta parecer uma grande facilitadora para as compras Black Friday, não há informações se ela chegará ao Brasil a tempo.

A segunda novidade para os usuários do Edge é o recurso de captura de tela. Apesar de existirem muitas formas de “capturar” uma página na web, a Microsoft decidiu otimizar esse processo, criando um método nativo de fazê-lo.

Captura de tela

Microsoft/Divulgação

Para usar a ferramenta, basta abrir o menu do navegador representado por três pontinhos e selecionar a opção “Web Capture” ou usar o atalho “Ctrl + x”.

O navegador vai descer até o final da página para registrar todas as informações em captura única, que pode ser copiada para a área de transferência ou compartilhada com outras pessoas. Em breve, usuários também poderão editar as capturas de tela com ferramentas de desenho.

Outras melhorias

Além dessas novidades, o Edge vai otimizar a leitura de arquivos em PDF e permitir a personalização da página de nova guia com fotos pessoais. O navegador também decidiu integrar o Pinterest ao recurso Coleções, permitindo que os usuários exportem páginas da web, imagens ou texto do recurso para painéis no site.

Apesar dessas melhorias, a sincronização de guias e histórico, ainda não foi implementada. Segundo a Diretora de Gestão de Produtos da Microsoft, Dyvia Kumar, esta possibilidade será adicionada até novembro.