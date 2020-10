Microsoft tem planos para lançar xCloud para iOS como um navegador

Como alternativa para lançar o xCloud para usuários de iOS, a Microsoft trabalha em um aplicativo baseado em navegadores de internet. A informação foi revelada nesta semana pelos portais norte-americanos The Verge e Business Insider.

Segundo as informações, o projeto foi revelado durante uma recente reunião liderada por Phil Spencer, chefe da divisão de jogos da empresa. Além disso, o executivo disse que a intenção é lançar o app para iPhones e iPads no começo de 2021.

Phil Spencer em uma conferência do Xbox.Fonte: Kevork Djansezian/Getty Images

Parte dos benefícios do Xbox Game Pass Ultimate, o xCloud foi lançado em setembro de 2020. Com ele, os assinantes podem jogar diversos games diretamente da nuvem usando qualquer modelo de smartphone com Android.

Por conta das regras da loja da Apple, a plataforma ainda não chegou aos usuários de iOS. O grande impeditivo é que a companhia exige que os devs enviem os jogos como apps individuais – contrariando a principal proposta do Game Pass.

A solução encontrada pela Microsoft é bem semelhante com a estratégia da Amazon para o lançamento do serviço de jogos na nuvem Luna. Assim, a companhia de Jeff Bezos planeja criar um navegador especial para iPhone e iPad com acesso à plataforma.

Com o xCloud, até jogos mais pesados rodam em smartphones com Android.Fonte: Zona Actual/Reprodução

Disputa Mercadológica

Como destaca o Business Insider, o Apple Arcade poderia ser o real motivo pelo qual serviços como xCloud não são disponibilizados para iOS. No caso, ele será um concorrente direto da plataforma que também oferece streaming de jogos.

Contudo, vale destacar que o Game Pass possui uma ampla biblioteca com títulos bem populares dos consoles e PC. Enquanto isso, a plataforma da Apple traz um catálogo focado apenas em games mobile.