Milan se aproxima da contratação de Florian Thauvin

Florian Thauvin jogará a última temporada com a camisa do Olympique de Marseille. De acordo com o “Footmercato”, o atacante francês acertou com o Milan e irá para o clube italiano após o término de seu contrato, em junho de 2021.

Um dos jogadores mais importantes da equipe, Thauvin não chegou a um acordo para renovar seu contrato. Com isso, optou por fechar com a equipe italiana. Assim, André Villas Boas, treinador do Olympique de Marseille, terá um grande desfalque para a próxima temporada.

Com 27 anos, Thauvin foi contratado pelo Marseille em 2013. Pelo clube francês, soma 243 jogos, 80 gols e 55 assistências.