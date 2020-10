Milton Leite cita declarações de Luxa como crucias para demissão

Vanderlei Luxemburgo encerrou a sua quinta passagem pelo Palmeiras nesta última quarta-feira. O treinador foi demitido do cargo no fim da noite, após a derrota para o Coritiba por 3 a 1, no Allianz Parque, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador não resistiu a sequência de três derrotas consecutivas. A falta de resultado junto com o desempenho abaixo da média resultaram na demissão do técnico. Para o narrador Milton Leite, no entanto, o fator que levou a essa queda de rendimento foi a declaração de Luxa criticando o elenco.

– O jogador não vai prejudicar conscientemente, mas psicologicamente, essas declarações abalam o grupo. Não tenho dúvida que esse time, que jogou mal ao longo do ano, piorou muito nos últimos jogos também por conta das colocações do Luxemburgo, chegando ao ponto de ele ser demitido – disse.

– Quando o técnico começa a passar a responsabilidade para os jogadores, forçando um pouco a barra, não tem coisa pior para o elenco. Ele estava rifando os jogadores – completou o narrador do SporTV.

Em 2020, o Palmeiras foi campeão do Campeonato Paulista pela primeira vez após 12 anos de jejum. No entanto, Milton Leite relembrou que o futebol foi abaixo da média e que o Alviverde não mostrou boas atuações em nenhum momento no ano.

– O Palmeiras não jogou bem esse ano, embora tenha sido campeão paulista. Ganhou o Paulista com a calça na mão contra o Corinthians, que estava na zona de rebaixamento até ontem. Na coletiva, o Luxemburgo usou a Florida Cup como argumento. Quando usa isso como argumento, é porque está sem outros – finalizou.