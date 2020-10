Milton Neves dispara que Atlético de Sampaoli venceria Flamengo de Jesus

O apresentador da Band Milton Neves deu o que falar nas redes sociais, na manhã desta terça-feira, ao disparar que o atual líder do Brasileirão, o Atlético Mineiro do treinador Jorge Sampaoli, bateria o Flamengo campeão da Libertadores em 2019 com Jorge Jesus em um “jogo histórico hipotético”. Para Milton, o Rubro-Negro levaria a melhor no papel, mas, em campo, os mineiros seriam superiores.

– Quem venceria um possível duelo entre a seleção de 82 e a seleção de 1970? Ou entre o Brasil de 1994 e o Brasil de 2002? Enfim, já vimos por aí inúmeras suposições sobre essas “partidas dos sonhos” – escreveu ele em seu blog no portal Uol, e seguiu:

– No papel, o Flamengo é ainda muito superior. Não que o time do Galo seja fraco. É que montaram na Gávea nos últimos anos realmente uma verdadeira seleção. Os treinadores que por lá passaram que não souberam aproveitar. Mas, na prática, quando a bola rolasse, acredito que a vantagem seria do Atlético-MG.

Milton ainda afirmou que o “maior de Minas está muito bem encaixado, apresenta um futebol para lá de envolvente e busca o gol incessantemente”. Ele ainda avaliou que o jogo criado pelo argentino é saboroso de se assistir. Embora admita que a partida hipotética renderia uma disputa forte entre os clubes, o Galo sairia como vencedor.

Ao todo, Jorge Jesus venceu principalmente o Brasileirão e Libertadores, e deixou o time carioca neste ano com mais títulos do que derrotas. No outro lado, o Alvinegro segue encantando os torcedores e já soma 27 pontos em 12 jogos, embalado em quatro vitórias consecutivas no Brasileirão.