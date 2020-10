Milton Neves provoca e diz que duelo entre Vasco e Flamengo deveria se chamar ‘clássico Vavá’; entenda

Apresentador da “Band”, Milton Neves usou o Twitter na manhã desta segunda feira para provocar a torcida Rubro-Negra ao falar que o ‘clássico dos milhões’ deveria ser conhecido como o ‘clássico Vavá’.

– O Rio sempre teve o top clássico Vovô e agora nasceu o clássico Vavá: Vasco e Varmengo – provocou.

“O Rio sempre teve o top clássico Vovô e agora nasceu o clássico Vavá: Vasco e Varmengo”!(@Miltonneves) — Milton Neves (@Miltonneves) October 12, 2020

A provocação se deve ao lance que ocorreu já na parte final do duelo de sábado, vencido pelo Flamengo por 2 a 1. O Cruz-Maltino balançou a rede, com Cano, mas o VAR apontou um impedimento do vascaíno. Nas redes, muitas pessoas, incluindo Milton Neves, discordaram do VAR afirmando que Cano não estava em impedimento.