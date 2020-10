Ministério Público abre matrículas de concurso para nível fundamental! Salário de R$3,5 mil

O Ministério Público de Goiás tem inscrições abertas do concurso público que tem por objetivo o preenchimento de vagas em cargos de nível fundamental.

De acordo com os editais, as oportunidades são para os cargos de auxiliar de promotoria; oficial de promotoria; e oficial de promotoria (comarca de Flores de Goiás). Os salários oferecidos chegam até R$3,5 mil, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de outubro de 2020, no endereço eletrônico oficial do Ministério Público de Goiás. O valor da inscrição está fixado em R$62,02.

PROVAS

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, matemática, história do brasil, geografia, informática básica e organização do ministério público; mais prova discursiva.

As avaliações serão nas seguintes datas:

6 de dezembro de 2020: auxiliar de promotoria;

13 de dezembro de 2020: oficial de promotoria – comarca Goiás;

10 de janeiro de 2021: oficial de promotoria – comarca Flores de Goiás.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da autarquia municipal.

Informações do concurso