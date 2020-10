Miracle Workers: série com Daniel Radcliffe é renovada para 3ª temporada

A série antológica Miracle Workers, protagonizada por Daniel Radcliffe na TBS, foi renovada para sua 3ª temporada. A produção aposta, a cada nova leva de episódios, em temáticas diferentes que possam contribuir ainda mais para a narrativa e o desenvolvimento dos personagens.

Além do astro de Harry Potter, o elenco inclui Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass, Sasha Compère, Lolly Adefope e Steve Buscemi.

(Reprodução)Fonte: TBS

Criada por Simon Rich e baseada em seu romance What in God’s Name, a produção executiva está a cargo de Andrew Singer, Steve Buscemi, Daniel Radcliffe e de Lorne Michaels, conhecido por ter criado o lendário Saturday Night Live.

“Miracle Workers é um exemplo perfeito do humor divertido e escapista que temos orgulho em oferecer aos nossos telespectadores”, afirmaram Sam Linsky e Adrienne O’Riain, codiretores da programação original dos canais TBS, TNT e truTV, por meio de um comunicado oficial.

“Mal podemos esperar para ver como esse elenco incrivelmente dinâmico vai reescrever, de forma hilária, a história dos séculos passados”, acrescentaram eles.

A 3ª temporada de Miracle Workers vai se passar no ano de 1844, seguindo um pregador idealista de uma pequena cidade (a ser interpretado por Radcliffe) que se junta a um procurado pelas autoridades locais (Steve Buscemi) e uma mulher (Geraldine Viswanathan) para embarcar em uma viagem de trem.

Juntos, eles vão conhecer diversos perigos desconhecidos e outros personagens que poderão fornecer alianças ou ameaças.

Dan Mirk e Robert Padnick serão os showrunners dessa nova temporada. “Contar uma história inteiramente nova com esse elenco absurdamente talentoso a cada temporada é um sonho que agora se torna realidade”, afirmaram os dois pelo mesmo comunicado.

Ainda não há uma data de estreia confirmada para a 3ª temporada de Miracle Workers.