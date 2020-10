Míssil hipersônico russo Zircon é testado com sucesso

Nesta quarta-feira (7), a Rússia anunciou ter lançado um novo míssil de cruzeiro hipersônico, que faz parte da geração mais recente do sistema de armas do país. O teste, finalizado com sucesso, foi comemorado pelo presidente russo Vladmir Putin, que o mencionou como um “grande acontecimento para toda a nação”.

De acordo com o Ministério da Defesa, o míssil Zircon foi lançado na terça-feira (6), pela fragata Almirante Gorshkov, a partir do Mar Branco. O alvo marítimo estava localizado a 450 km de distância dali, no Mar de Barents.

O foguete levou 4,5 minutos para atingir o alvo, segundo a agência de notícias estatal Tass, que divulgou um vídeo mostrando o momento do lançamento do novo projétil (veja abaixo).

Ainda conforme a empresa, o Zircon alcançou a velocidade Mach 8, o que significa uma viagem a mais de 9,8 mil km/h, e atingiu altitude máxima de 28 km. Novos testes de voo do míssil hipersônico russo serão realizados em breve. Posteriormente, eles devem equipar a frota de submarinos e navios do país.

Testes ocorrem em meio a impasse com os EUA

Os testes do míssil Zircon ocorrem em meio a tensões com o ocidente, principalmente os Estados Unidos. Em fevereiro de 2021, chega ao fim o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, também conhecido como Novo Start, último acordo do tipo assinado entre Moscou e Washington e que teve uma rodada de conversas realizada recentemente.

Nos últimos anos, o governo de Putin tem desenvolvido uma nova geração de armas, que agora parece estar começando a funcionar. O foguete testado, por exemplo, foi anunciado em fevereiro de 2019, como sendo capaz de atingir alvos localizados a mais de 1 mil km de distância.

“Equipar nossas Forças Armadas — o Exército e a Marinha — com os sistemas de armas mais recentes e verdadeiramente incomparáveis, certamente garantirá a capacidade de defesa de nosso país a longo prazo”, comentou Putin.