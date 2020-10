Mistérios Sem Solução: Netflix divulga trailer dos episódios do Volume 2

Um novo pacote com seis episódios inéditos para concluir a 1ª temporada de Mistérios Sem Solução (Unsolved Mysteries) chegará à Netflix no dia 19 de outubro.

A data já havia sido divulgada anteriormente, mas agora a Netflix divulgou um trailer apresentando os seis novos mistérios não solucionados.

No vídeo, podemos ver um pouco das tramas de cada episódio. Teremos desde os mistérios envolvendo o desaparecimento de crianças até a ligação de uma família japonesa com fantasmas pós-tsunami. Tudo isso acompanhado da sinistra clássica música tema da série.

Assista ao teaser:

Confira também o tema dos misteriosos casos que serão apresentados nos seis episódios do volume 2 de Mistérios Sem Solução (Unsolved Mysteries):

Espíritos pós-tsunami;

Crianças desaparecidas;

A mulher do lago;

Um corpo no aterro;

Morte em Oslo;

Fugitivo do corredor da morte.

A nova versão de Mistérios Sem Solução estreou na Netflix em julho de 2020, com seus seis primeiros capítulos, com casos envolvendo o assassinato de uma família inteira, um crime motivado pelo racismo e até mesmo o relato de diversas abduções por OVNIs no interior dos Estados Unidos.

A versão original do programa teve 10 temporadas transmitidas pela NBC entre os anos de 1987 e 1997 e era apresentada por Robert Stack, já falecido. Depois, a série continuou com mais 4 temporadas, exibidas pelo canal CBS, e, por último, pela emissora Spike, em 2010.

Após a estreia da 1ª temporada na Netflix, conforme o próprio produtor executivo da série, Terry Dunn Meurer, relatou em uma conversa com o site USA Today, a produção já recebeu várias pistas relevantes sobre os casos não solucionados.

E aí, o que você acha da nova versão da série?