Mobile First – Sua Presença Online Via Aplicativo

Mobile First – Você conhece esse termo?

O mundo é digital e disso ninguém duvida. No entanto, esse mundo virtual tem mudado muitos comportamentos.

Quando falamos de comportamentos estamos falando de várias mudanças oriundas do mundo virtual.

O comportamento do cliente mudou, sendo que o cliente atual é interativo e mais impaciente com prazos e falhas.

As empresas mudaram para atender a essa demanda mais exigente que está na internet.

A tecnologia mudou

A tecnologia, que é a causadora de toda essa alteração de perfil, também precisou se adaptar a própria mudança.

Exemplo disso é o espaço dos aplicativos de celular. Pois quando se desenvolvia um software ele era pensado primeiro para uso no computador.

Preferência dos clientes por aplicativos

No entanto, a aceitação das pessoas quanto aos aplicativos mudou essa dinâmica. Atualmente a prioridade das empresas é ter seu próprio aplicativo. Por isso o termo mobile first faz sentido dentro do conceito de experiência do cliente.

Experiência do cliente

A experiência do cliente no mundo digital é importante. Sendo assim, a primeira plataforma considerada dentro de uma área de desenvolvimento é o aplicativo. Por conseguinte, o quanto a interface é adaptável aos smartphones.

Por isso, os aplicativos precisam atender a essa demanda tecnológica, e comportar preços, fotos, blogs e tudo o que antes era disponível apenas para os sites.

Ciclo de Evolução Tecnológica

A tecnologia criou um ciclo evolutivo que gera valor para a empresa, ao passo que cria um relacionamento com o cliente.

Por isso é necessário investir no marketing digital, ao passo que também deve estar presente virtualmente.

Tenha seu site, seu aplicativo e faça marketing de conteúdo. Afinal, mobile first porque o cliente não espera.