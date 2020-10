Modric revela desejo de renovar com o Real Madrid, mas salienta: ‘Estou consciente da minha idade’

Com 35 anos e contrato apenas até o final da atual temporada, Luka Modric pensa em renovar com o Real Madrid. Entretanto, o meio-campista croata salienta que entende qualquer decisão tomada pelo clube.

– É claro que gostaria de ficar no Real Madrid, mas estou consciente da minha idade e o clube deve procurar o que é melhor para a equipe. Estou bem e enquanto sentir que sou importante, como tenho sido, gostaria de ficar. Quando não for assim, irei procurar novos desafios – disse.

Desde 2012 no Real Madrid, Modric atuou em 347 partidas com a camisa do clube merengue, marcou 22 gols e deu 55 assistências. Em 2018, foi eleito o Melhor Jogador do Mundo.