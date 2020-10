Mom: criadora revela como será a saída da personagem de Anna Faris

Gemma Baker, uma das criadoras da série Mom, exibida pela CBS, contou, em entrevista ao site TV Line, sobre como será o final da personagem de Anna Faris durante a 8ª temporada da série. A atriz anunciou sua saída da produção após participação nas sete temporadas já lançadas.

Segundo Gemma Baker, Christy Plunkett, a personagem em questão, vai ter um final feliz. “Uma das coisas bonitas sobre a recuperação é que muitas vezes a vida das pessoas fica muito melhor do que elas poderiam ter imaginado antes”, argumentou ela inicialmente, quando perguntada sobre esse assunto.

(Reprodução)Fonte: CBS

“E essa será a experiência de Christy. Temos certeza de que nosso público, muitos dos quais têm torcido por ela desde o piloto, ficará feliz ao ver o desfecho e também satisfeito com seu novo caminho”, revelou Baker.

Vale ressaltar que Anna Faris não vai mais aparecer na série, portanto, será um final indicativo, no qual apenas justificativas serão dadas sobre a saída dela.

No entanto, curiosamente, um dos pontos centrais da narrativa de Mom está na relação de Christy com sua mãe, Bonnie (interpretada pela vencedora do Oscar, Allison Janney).

Nesse sentido, a saída da personagem vai mudar completamente a dinâmica da série. “A ausência de Christy terá um efeito interessante em Bonnie ao longo da temporada”, acrescentou a criadora na mesma entrevista.

Quando anunciou sua saída do elenco de Mom, Anna Faris agradeceu pelo tempo que esteve na produção. “Minha jornada como Christy chega ao fim, me permitindo buscar novas oportunidades, mas certamente estarei assistindo a próxima temporada e torcendo muito por minha família na TV”, disse Faris, na época, por meio de um comunicado oficial.

Por enquanto, a 8ª temporada de Mom está confirmada, mas não há como afirmar ainda se a série vai continuar além desses novos episódios.