Monalisa Perrone testa positivo para Covid-19 e acende alerta na CNN Brasil · .

Contratados da CNN Brasil, Gabriela Prioli, Leandro Karnal e Monalisa Perrone testaram positivo para a Covid-19 e foram afastados pelo canal de notícias nesta terça-feira (13). O caso da âncora do Expresso CNN é o que mais preocupa, considerando que ela apresentou o telejornal normalmente na segunda (12).

O teste positivo de Monalisa foi antecipado pelo NaTelinha e confirmado pelo .. Segundo o canal, o protocolo de segurança contra a transmissão do coronavírus está em vigor na CNN, e as pessoas com quem a jornalista teve algum tipo de contato na Redação ficarão em observação nos próximos dias.

Durante o período de afastamento, Monalisa Perrone será substituída por Carol Nogueira, que comanda o CNN 360 –o vespertino passará a ter Roberta Russo ao lado de Daniela Lima.

Os casos de Leandro Karnal e Gabriela Prioli foram compartilhados por eles em seus respectivos perfis no Instagram. Os dois trabalham juntos no CNN Tonight, mas não frequentavam o canal desde a semana passada, quando gravaram o talk show. Enquanto a dupla estiver em recuperação, o programa vai mostrar apenas reprises.

O historiador explicou que está com sintomas leves e percebeu os primeiros sinais da doença durante um voo de Pernambuco para São Paulo. “Perdi a capacidade de olfato. Fiz os exames ontem [12] e, como eu suspeitava, estou com Covid. Parece leve no meu caso. Não há febre, sem problemas respiratórios e trabalho normalmente em casa. Ficarei recluso por vários dias para evitar contaminar outras pessoas”, disse ele.

Gabriela Prioli falou sobre o seu diagnóstico nos Stories. Segundo a apresentadora, ela fez o teste porque iria realizar um trabalho. A advogada contou que estranhou o resultado positivo porque estava sem sintomas. Isolada, a contratada da CNN Brasil explicou que está sentindo como se estivesse com uma “alergia leve”.

Ainda em março, logo no início da pandemia no Brasil, Mari Palma também foi diagnosticada com Covid-19 e acabou afastada pela CNN Brasil. Na ocasião, o namorada da jornalista, o também âncora Phelipe Siani, também chegou a ficar de quarentena como precaução.