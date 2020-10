‘Monitores’ do G4, CRB e Operário jogam em Maceió pela Série B

Equipes que olham para a parte de cima da tabela buscando a reaproximação, CRB e Operário-PR se enfrentam nesse sábado (17) às 18h30 no estádio Rei Pelé pela 16ª Rodada da Série B do Brasileirão.

A distância entre os oponentes é pequena, tendo a equipe de Ponta Grossa vantagem momentânea de duas unidades. Enquanto o Operário está em oitavo com 22 unidades, o Regatiano é o 11º com 20, precisando os dois obterem os três pontos para reduzir a dianteira que, nesse momento, tem a Ponte Preta (27 pontos na 4ª colocação) como elemento comparativo.

Para montar o 11 inicial, Marcelo Cabo sabe que não pode contar com os atacantes machucados Luidy, Erik e Calazans. Porém, o lateral-direito Reginaldo Lopes e o atacante Pablo Dyego estão reabilitados, trazendo alternativas que devem integrar, inclusive, a equipe titular.

As ausências do time paranaense seguem sendo por parte de Alex Silva, Jean Carlo e Thomaz (todos com problemas físicos) além do goleiro Rodrigo Viana, em recuperação por ter se infectado pela Covid-19.