Monteiro perde chances no primeiro set e cai na 3ª rodada em Roland Garros

Não deu para o brasileiro Thiago Monteiro. O cearense número 84 do mundo e primeiro do Brasil, foi eliminado, neste sábado, na terceira rodada de Roland Garros diante do húngaro Marton Fucsovics, 63º colocado.

O brasileiro teve um começo de jogo animador, mas sucumbiu diante da confiança do rival que o derrotou por 7/5 6/1 6/3 após 2h21min de duração na quadra 7.

Foi a melhor campanha do brasileiro em um Grand Slam e primeira terceira rodada de um tenista do país desde Thomaz Bellucci no US Open de 2015. Bellucci tem ainda oitavas de final em 2010 em Paris, a melhor campanha desde o período de Gustavo Kuerten.

Pela campanha ele somará 90 pontos e vai entrar no top 80 podendo ficar no 75º lugar, bem próximo do 74º, seu melhor desempenho em 2017.

Fucsovics, que derrotou o 5º do mundo, o russo Daniil Medvedev, na primeira rodada, pega o 12º do mundo, o russo Andrey Rublev, 13º favorito, que passou pelo sul-africano Kevin Anderson por 6/3 6/2 6/3. Rublev vem de título em Hamburgo, na Alemanha.

O jogo

O brasileiro começou animador quebrando no primeiro game, sofreu o empate, mas quebrou de novo e teve um 40 a 0, mas desperdiçou. O jogo caminhou igual com o brasileiro tendo alguns 0/30 e 15/30, mas o adversário sempre jogando mais firme. Até o game do 6/5 quando Monteiro sacou e com um erro de voleio perdeu o saque e o set por 7/5 em uma hora.

No segundo set após game de dez minutos no 1/1, Fucsovics confirmou e o brasileiro perdeu intensidade. Foi quebrado com forehand pra fora e Fucsovics se encheu de confiança e quebrou de novo para fazer 6/1. No terceiro set a quebra veio cedo, Fucsovics não deu mais margem para uma reação de Thiago fechando no segundo match-point com nova quebra por 6/3.