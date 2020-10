Morre aos 77 anos Conchata Ferrell, a Berta de Two and a Half Men · .

A atriz Conchata Ferrell, intérprete da empregada Berta em todas as 12 temporadas de Two and a Half-Men (2003-2015), morreu na tarde de segunda (12), às 12h30. Ela tinha 77 anos e não resistiu a complicações de uma parada cardíaca. A informação foi confirmada à imprensa pela família e por representantes da artista.

De acordo com o site Deadline, Conchata morreu pacificamente e ao lado dos familiares em um hospital em Sherman Oaks, na Califórnia. Ela deixa o marido, Arnie Anderson, e a filha, Samantha.

Com mais de 40 anos de carreira em Hollywood, Conchata teve em Berta seu papel mais marcante. A atriz recebeu duas indicações ao Emmy de melhor atriz coadjuvante, em 2005 e 2007, por seu trabalho em Two and a Half Men. Ela já havia sido indicada na categoria de drama em 1992, pela série L.A. Law (1986-1994).

Jon Cryer, companheiro de elenco da atriz em todas as temporadas da produção como Alan Harper, se manifestou sobre a morte em seu perfil no Twitter.

“Ela era um ser humano lindo. O exterior rude de Berta foi uma invenção dos roteiristas. O calor e a vulnerabilidade de Chatty (apelido da atriz) eram seus verdadeiros pontos fortes. Estou chorando pela mulher que sentirei falta e pela alegria que ela trouxe para muitos”, escreveu o ator.

Confira abaixo a íntegra da publicação de Jon Cryer:

She was a beautiful human

Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.

I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR



— Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020