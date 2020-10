Morto há 40 anos, John Lennon era apaixonado por futebol e recebia elogios com a bola nos pés

Um dos maiores músicos do século XX, ídolo de milhares de pessoas pelo mundo e uma das referências da banda britânica “The Beatles”, John Lennon foi assassinado em 8 de outubro de 1980 na porta do prédio onde ele morava com sua companheira Yoko Ono, em Nova Iorque, com quatro tiros.

Ativista na década de 1970, o astro do rock foi morto por Mark Chapman, que se considerava religioso, e, como fã da banda, teria criado ódio de John Lennon por afirmações do cantor sobre Deus e religião, segundo ele. Personagem icônico da música, Lennon também representava o amor dos torcedores ingleses pelo futebol. De acordo com ex-companheiro de banda, ele poderia ser atleta pela habilidade com a bola nos pés.

– John era o mais habilidoso da banda, ele até poderia ter jogado mais futebol, para ser justo. Como a maioria dos garotos, sonhávamos jogar nos grandes clubes, mas, em geral, não éramos muito bons. Provavelmente é por causa disso que nos tornamos músicos – disse Pete Best, ex-baterista dos Beatles, depois substituído por Ringo Star.

Best ainda contou que Lennon era frequentemente visto com uma bola nos pés nos tempos livres antes do sucesso. Segundo informações da época, os empresários dos quatro garotos de Liverpool também teria deixado um conselho para eles: evitem revelar seus times do coração por conta da fama.

Contudo, existem indícios e debates entre os fãs sobre o tema. Lennon sugeria que sua torcida era pelo Newcastle, embora outras fontes afirmem que a paixão de seu pai, Alfred Lennon, pelo Liverpool tenha influenciado o garoto. Já George Harrison teria gostos pelo Liverpool, time de seu filho. Lennon faria 80 anos em 2020.

Paul McCartney, por outro lado, já foi ligado às duas equipes de Liverpool. Porém, Linda, sua ex-mulher, revelou que entre Liverpool e Everton, ele pintaria seu coração de azul. O baterista Ringo Starr é torcedor apaixonado do Arsenal e já noticiou ter simpatia pelo Liverpool.