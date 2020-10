Morumbi 60 anos: Jornalista do ‘Fox Sports’ faz análise e diz que estádio está ‘um pouco ultrapassado’

O jornalista e comentarista Eugênio Leal afirmou durante o ‘Tarde Redonda’, do ‘Fox Sports’ desta sexta-feira, dia do aniversário de 60 anos do Morumbi, que o estádio do São Paulo está ‘um pouco ultrapassado’ ao ser comparado com as casas dos demais rivais da capital paulista.

– O Morumbi é um estádio dos anos 80, 90… Ele hoje está um pouco ultrapassado em seu conceito. Todo respeito ao momento de se comemorar os 60 anos do Morumbi. Mas novos estádios foram construídos em São Paulo com o conceito de Arena, um público que fica mais perto do campo, tem mais proximidade e pode afetar mais o jogo. E o Morumbi tem essa estrutura muito comum na década de 80, um estádio oval, como o (antigo) Maracanã – disse.

O jornalista complementou opinando que o estádio é um símbolo do clube em si, que parece ainda estar no fim do século passado e que o clube deveria trabalhar em uma reforma.

– O Morumbi é um símbolo desse São Paulo que está ainda nos anos 80 e 90. Hoje em dia até o próprio Monumental de Nunes, que é um estádio muito semelhante ao Morumbi nesse momento está passando por uma transformação (…) Eu acho que o São Paulo tinha que trabalhar nisso também para estar mais atualizado, não acabar com o Morumbi, mas modernizar o estádio, porque parece que ele ainda está no anos 80 e 90 – disse.