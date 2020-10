Morumbi Tour está de volta a partir desta sexta depois de 200 dias

O Morumbi Tour voltará a funcionar nesta sexta-feira (9) após mais de 200 dias de paralisação. A agência Passaporte FC, responsável pela ação, adotou uma série de medidas de segurança para garantir a preservação dos visitantes em meio à pandemia do coronavírus.

Uns dos exemplos é a redução dos grupos para apenas dez pessoas, em duas visitas simultâneas em caminhos opostos, e aferição de temperatura antes do início do tour no estádio. Os visitantes precisarão usar máscara durante todo o percurso, que contará com diversos displays com álcool em gel para higienização das mãos. Os guias também estarão com suas camadas de proteção (máscara e face shield).

Ao contrário desse “novo normal”, o roteiro do tour permanece o mesmo, ou seja, os visitantes poderão conhecer os bastidores do Morumbi, ver de perto os principais troféus da história do clube, entrar em locais destinados apenas aos jogadores (como vestiários e túnel de acesso ao gramado) e terão a oportunidade de tirar fotos ao lado do escudo na beira do gramado.

Serviço

Morumbi Tour

Data: a partir de 9 de outubro de 2020 (sexta-feira)

Ingresso: https://passaportefc.com/produtos/morumbi-tour/

Contatos: (11) 3739-5222, Whatsapp (11) 97242-3793 ou e-mail atendimento04@passaportefc