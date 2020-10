Moto G 5G Plus chega ao Brasil por R$ 2.999

Nesta quinta-feira (22), a Motorola anunciou o lançamento do Moto G 5G Plus no Brasil. O smartphone foi apresentado em parceria com a operadora Claro, que já oferece uma rede 5G DSS no país.

Além de ser o primeiro aparelho da família Moto G a contar com suporte às redes móveis de quinta geração, o Moto G 5G Plus é o primeiro celular com câmera dupla frontal do portfólio da Motorola.

A tela de 6,7″ FHD+ tem taxa de atualização de 90Hz e abriga os dois sensores, sendo o principal de 16 MP quad pixel e o secundário, um ultra wide de 8 MP e 118 graus.

O conjunto traseiro de câmeras tem quatro sensores: 48 MP (principal), 8 MP (ultra wide), 5 MP (macro) e 2 MP (profundidade). O recurso Night Vision, que melhora a qualidade das imagens em ambientes com baixa luminosidade, está disponível tanto na câmera traseira quanto na câmera selfie.

Outras especificações do Moto G 5G Plus incluem processador Snapdragon 765, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e bateria de 5.000 mAh.

O aparelho possui sensor NFC, botão dedicado ao Google Assistente e leitor de impressões digitais no botão power, que fica na lateral do celular. O sistema operacional é o Android 10, mas a Motorola promete uma atualização do software.

O modelo ilustra bem a evolução da família Moto G, lançada em 2013 com um smartphone de R$ 649. Agora, a versão 5G 2020 mostra que a Motorola está tentando incluir características de aparelhos top de linha, como o Motorola Edge, no segmento intermediário da marca.

O TecMundo já está testando o novo Moto G 5G Plus e, em breve, o review completo será publicado. Aproveite para deixar suas dúvidas sobre o modelo aqui nos comentários.

Disponibilidade e preços

O Moto G 5G Plus está disponível a partir de hoje (22) e será vendido exclusivamente pela operadora Claro. O modelo também poderá ser encontrado no site da Motorola e nas MotoStores localizadas nos principais shopping centers do país, com configuração da Claro e preço sugerido a partir de R$ 2.999.