Moto GP, Playoffs da MLB, NFL e Giro D’Itália são destaques na programação da ESPN e Fox Sports

Os canais ESPN e Fox Sports vão ter uma programação recheada de grandes atrações ao longo da próxima semana. Com grandes eventos ao vivo, os destaques ficam para os playoffs da MLB, partidas MLS, Giro D’Italia no ciclismo, NFL, GP da França do MotoGP e, se necessários, os jogos 6 e 7 da NBA.

Neste domingo (11), com exclusividade no Brasil, as atenções estarão voltadas para a tela dos canais Fox Sports com o MotoGP da França. Os fãs de motovelocidade acompanharão a prova da categoria principal do MotoGP em horário mais cedo do que o habitual. Com alteração prevista apenas nesse fim de semana, a largada está marcada para às 8h. Tradicionalmente a prova acontece às 9h.

Na NBA Finals, dependendo do resultado do jogo 5 entre Los Angeles Lakers e Miami Heat, nesta sexta(9), as duas equipes se enfrentam novamente no domingo (20h30) e na terça-feira (22 horas), sempre na ESPN. No momento, os Lakers lideram por 3 a 1

Já nos canais ESPN, os fãs de Beisebol vão poder acompanhar as principais partidas dos playoffs da MLB, com destaque para Atlanta Bravers x Los Angeles Dodgers. E tem mais: as etapas 8,9, 10, 11 e 12 do Giro D’Italia também são destaques no ESPN 2 no decorrer da semana.

Os principais campeonatos de futebol do mundo não vão acontecer nesta semana em função das datas FIFA.

Confira a programação de eventos esportivos dos canais ESPN e Fox Sports na próxima semana:

10 de outubro (sábado)

09h30 – ESPN 2: Etapa 5 (Castrovillari a Matera) – Giro D’Itália – Ciclismo

07:30 – Fox Sports – Motor Mundial de Motovelocidade – GP da França – Treinos

09:30 – ESPN 2 – Ciclismo Giro D’Itália – Etapa 8: Giovinazzo a Vieste

13:00 – ESPN 2 – Futebol Americano – College NCAA Florida x Texas A&M

16:00 – ESPN 2 Boxe – ESPN Knockout Liam Williams x Andrew Robinson

16:30– Fox Sports 2 – Motor – Nascar Xfinity Series – Charlotte

20:30 – ESPN 2 – Futebol Americano –College NCAA –Miami x Clemson

21:00 – Fox Sports 2 – Motor – IMSA Weathertech –Charlotte

22:00 – ESPN 2 – Futebol Americano –College NCAA – Missouri x LSU

11 de outubro (domingo)

06:00 – Fox Sports – Motor Mundial de Motovelocidade – GP da França – corridas

08:20 – ESPN 2 – Ciclismo –Paris-Tours –Etapa Única

09:30 – ESPN 2 – Ciclismo – Giro D’Itália – Etapa 9: San Salvo a Roccaraso

11:00 – Fox Sports 2 – Futsal – UEFA Futsal Champions League: Disputa do 3º lugar

14:00 – ESPN – Futebol Americano – NFL Las Vegas Raiders x Kansas City Chiefs

14:00 – Fox Sports – Futebol Americano – NFL Philadelphia Eagles x Pittsburgh Steelers

15:30 – Fox Sports 2 – Motor – Nascar Cup Series – Charlotte

17:05 – ESPN – Futebol Americano – NFL – Miami Dolphins x San Francisco 49ers

17:25 – ESPN 2 – Futebol Americano – NFL – Indianapolis Colts x Cleveland Browns

20:08 – Fox Sports – Futebol – Major League Soccer – Los Angeles FC x Seattle Sounders

21:00 – Fox Sports 2 – Beisebol – MLB Play-Offs: FInal Liga Americana: Jogo 1 – a confirmar

21:20 – ESPN 2 – Futebol Americano – NFL – Minnesota Vikings x Seattle Seahawks

12 de outubro (segunda)

18:00– ESPN – Futebol Americano – NFL – Denver Broncos x New England Patriots

18:00 – ESPN 2 – Beisebol – MLB Play-Offs: FInal Liga Americana: Jogo 2 – a Confirmar

21:00– Fox Sports 2 – WWE – World Wrestling Entertainment – Monday Night Raw

21:00– ESPN 2 – Beisebol– MLB Play-Offs: Final Liga Nacional: Jogo 1 Atlanta Braves x Los Angeles Dodgers

21:15 – ESPN – Futebol Americano – NFL – Los Angeles Chargers x New Orleans Saints

13 de outubro (terça)

09:30 – ESPN 2 – Ciclismo – Giro D’Itália – Etapa 10: Lanciano a Tortoretto

18:00 – ESPN 2 – Beisebol – MLB Play-Offs: Final Liga Americana: Jogo 3 – a confirmar

21:00– ESPN 2 – Beisebol – MLB Play-Offs: FInal Liga Nacional: Jogo 2 – Atlanta Braves x Los Angeles Dodgers

22:00 – Basquete NBA Finals: Jogo 7 (se necessário) Miami Heat x Los Angeles Lakers

14 de outubro (quarta)

09:30 – ESPN 2 – Ciclismo – Giro D’Itália – Etapa 11: Porto Sant’Elpidio a Rimini

15 de outubro (quinta)

09:30 – ESPN 2 – Ciclismo – Giro D’Itália – Etapa 12: Cesenatico a Cesenatico

18:00 – ESPN 2 (confronto a confirmar, se necessário) Beisebol – MLB Play-Offs: Final Liga Americana: Jogo 5