Mourinho é destaque na web após goleada história do Tottenham sobre o Manchester United

O Manchester United recebeu o Tottenham no Old Trafford, saiu na frente do placar, mas sofreu a virada e acabou sendo atropelado por 6 a 1 na Premier League. Ndombélé, Hary Kane (2x), Aurier e Son (2x), marcaram os gols do time de Mourinho, que fez mais sucesso na web do que qualquer atleta do time.

Com o resultado, o Tottenham chegou na 6º posição da tabela com sete pontos conquistados. O Manchester United é o 16º colocado, com apenas três pontos no Campeonato Inglês.

Muitos torcedores exaltaram a grande atuação da equipe de Mourinho, outros lembraram como o técnico já foi bombardeado por ser considerado ‘ultrapassado’. Confira alguns tuites.

Que prazer INENARRÁVEL assistir o Mourinho DESTRUINDO o United Nada pode estragar o meu dia — Arthur (@xArthirio) October 4, 2020

Zé Mourinho é aquela coisa que tu tem com pai ou mãe: na adolescência tu acha chato, mas quando amadurece sabe da importância e respeita mais que tudo. — Mairon Rodrigues (@maiiron_) October 4, 2020

Quando o Mourinho perde: “ultrapassado. Arrogante. Ex treinador em atividade.”

Quando Mourinho vence: “gênio. Não estava ultrapassado?”

Alguns precisam parar de ser 8/80. É incrível a linha tênue entre vitória/derrota. — Ícaro Análises (@10icarocaldas) October 4, 2020

eu fiz de TUDO que é humanamente possível para resistir vocês sabem mas não tem jeito Hoje, 04 de outubro de 2020, declaro que MINHA CASA SERVE A JOSÉ MOURINHO https://t.co/ZJZ3sV2Ebg — Fefo (@fvcesar) October 4, 2020