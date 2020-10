MP do mandante não é votada pelo Congresso Nacional e perde efeito

A Medida Provisória 984, mais conhecida como MP do Mandante, perdeu a validade nesta sexta-feira. Apesar do apoio do presidente Jair Bolsonaro, a MP não foi votada no Congresso Nacional e não tem mais efeito. Sendo assim, volta a valer a regra da Lei Pelé.

O clube que mais sentirá os efeitos deste acontecimento é o Athletico-PR, que vinha usando a MP a seu favor. O Furacão não tem contrato com a Globo no pay per view, e por isso não terá transmissões de muitas partidas, a começar pelo próximo final de semana, contra o Atlético-GO.

O Movimento Futebol Mais Livre segue firme e construindo os caminhos para que a Lei do Mandante entre em vigor no Brasil! pic.twitter.com/6zlj6zmZBd — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 15, 2020

A grande mudança da MP do mandante em relação aos direitos de transmissão era que o clube que joga em casa passava a ter o direito exclusivo. Com o fim desta medida, volta a valer o previsto na Lei Pelé, que diz que os dois times têm o direito. Desta forma, para transmitir a partida, o veículo precisa ter contrato com ambas as equipes.

Os clubes que foram contrários a esta mudança foram Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional e São Paulo. O restante das equipes se mostrou a favor, em especial Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Ceará, Fortaleza, Santos e Internacional, que se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro em junho para manifestarem seu apoio.