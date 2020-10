MPF abre processo seletivo para estagiários

A unidade do Ministério Público Federal (MPF) abriu inscrições para estudantes de ensino superior interessados em estagiar na Procuradoria da República no Rio de Janeiro (PRRJ).

O concurso irá selecionar estagiários em Direito, Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Informática e Jornalismo.

Requisitos

Os candidatos ao estágio devem estar matriculados em uma das instituições de ensino conveniadas e ter concluído, no momento da contratação, pelo menos o 2º ano ou 4º semestre dos cursos com mais de dez semestres de duração, 3º semestre dos cursos com menos de dez, 2º semestre dos cursos com seis ou o 1º semestre de cursos com quatro semestres de duração.

No entanto, não serão classificados os candidatos que irão concluir o curso no 1º semestre de 2021.

Da realização das provas

As provas para a área do direito devem ser realizadas em 14/11 e para as demais áreas em 28/11, sempre às 10h, pelo sistema Moodle. Serão aplicadas provas objetivas e subjetivas, de a acordo com a distribuição de temas e conteúdo programático previstos nos respectivos editais.

Das inscrições

A pré-inscrição será realizada no site da PR/RJ (http://www.mpf.mp.br/rj) até 04/11, às 17h. Posteriormente, os candidatos deverão enviar por e-mail os documentos solicitados nos editais, entre as 13h de 29/10 e 17h de 06/11. Dez por cento das vagas são reservadas a pessoas com deficiência, 10% a minorias étnico-raciais e 30% para negros.

Bolsa de estágio

Os estagiários selecionados receberão bolsa no valor de R$ 850 e auxílio transporte no valor de R$ 7 por dia estagiado. Ao final do contrato, recebem um termo de realização do estágio.

Veja a íntegra do edital para o estágio em Direito – clique aqui.

Veja a íntegra do edital para o estágio em áreas administrativas – clique aqui.

