MTG Arena: confira dicas para mandar bem com Renascer de Zendikar

Nos dias 24 e 25, a aguardada coleção Renascer de Zendikar finalmente chegou em Magic: The Gathering Arena e para o jogo físico. Ela trouxe novas mecânicas e velhos conhecidos, como os planewalkers Jace e Nakiri. E neste especial, vamos compartilhar tudo o que o ela tem para oferecer!

O fabuloso mundo de Zendikar

Neste plano extremamente belo e selvagem, tudo está tentando acabar com o jogador. Após as criaturas extraplanares conhecidas como Eldrazi causarem uma imensa destruição no local, as planewalkers Nahiri e Nissa se uniram para reconstruir esta terra. Confira o trailer de Zendikar abaixo:

Para novos jogadores, a coleção traz várias coisas legais, como a inspiração no universo dos RPGs, com bônus especiais para aqueles que controlarem criaturas do tipo Mago, Guerreiro, Clérigo e Ladino.

Novas mecânicas

Renascer de Zendikar conta com novos recursos muito interessantes, que podem ajudar a destravar um jogo, fazer o adversário repensar toda sua estratégia e até mesmo decidir uma partida. E eles são:

Aterragem

Quando um terreno entrar no jogo, o jogador que ativou o card desencadeia todas as habilidades, podendo optar por qualquer vantagem oferecida na ordem que quiser, não importando como a land foi colocada.

Card Dupla Face Modal

Assim como outras cartas do mesmo estilo, os modais contam com duas imagens, mas eles não se transformam. Ao serem colocados em uma partida, cabe ao jogador escolher qual face vai utilizar.

Grupo

Inspirada em RPGs, esta novidade trabalha com tipos específicos de criatura: clérigo, ladino, guerreiro e mago. O grupo poderá ter zero a quatro criaturas presentes, e as habilidades levarão em conta este número, com alguns cards oferecendo bônus caso o valor máximo seja atingido.

Rotação

Antes da atualização, ocorreu a rotação no modo Standard no dia 17 de setembro no Magic: The Gathering Arena, com as seguintes coleções podendo ser utilizadas somente no Histório: Coleção Básica 2020, Guildas de Ravnica, Lealdade em Ravnica e Guerra da Centelha.

Além disso, como uma forma de presente de renovação, os jogadores receberam 10 cards raros ou míticos do novo Standard, assim como recompensas de Maestria em diversos níveis.

Card banido

Desde o lançamento de Renascer de Zendikar, milhares de partidas já foram disputadas em MTG Arena, e ao analisar os dados obtidos, a Wizards of the Coast decidiu banir o card Uro, Titã da Ira da Natureza. A decisão foi tomada para manter o jogo competitivo, atraente e equilibrado para que todos possam aproveitá-lo ao máximo.

Dicas

Com a rotação e o banimento de Uro, é provável que muitos de seus decks não possam mais ser utilizados no modo Standard. Mas não se preocupe! Temos algumas dicas que podem lhe ajudar a conquistar muitas vitórias com a nova coleção.

Dimir Rogues

Dimir RoguesFonte: MTGGoldfish/Reprodução

Um dos decks mais utilizados no Arena no momento, faz bom uso da mecânica de Triturar/Mill (principalmente por conta da habilidade da Thieves’ Guild Enforcer/Impositora da Guilda dos Ladrões, que toda vez que um ladino entra no campo de batalha sob seu controle, o oponente tritura duas cartas), porém, o foco do deck não é só esse, tendo boas respostas para várias situações.

Temur Adventures

Temur AdventuresFonte: MTGGoldfish/Reprodução

O Temur Adventures abusa da habilidade do Lucky Clover/Trevo da Sorte (toda vez que conjurar uma mágica instântanea ou feitiço de aventura, copie aquela mágica. Você pode escolher novos alvos para a cópia), por exemplo, quando o inimigo possui criaturas fortes em jogo, é possível utilizar o Brazen Borrower/Caloteiro Descarado para devolvê-los para a mão do oponente, ou até mesmo o Bonecrusher Giant/Gigante Esmaga-ossos para causar dano.

4 Colors Ramp

4c RampFonte: MTGGoldfish/Reprodução

A mecânica de Rampar é uma das mais usadas no MTG Arena, mesmo antes da rotação, e agora com as adições da Lotus Cobra/Cobra de Lótus (toda vez que uma terreno entrar no campo de batalha sob seu controle, adicione uma mana de qualquer cor) e Omnath, Locus of Creation/Omnath, Locus da Criação, o baralho ficou ainda mais forte.

Aqui, o segredo é se beneficiar de baixar o máximo de manas possível e abusar dos efeitos das criaturas, e caso tudo dê errado, você terá o suficiente para baixar o Ugin, the Spirit Dragon/Ugin, o Dragão Espírito, e exilar todas as permanentes com o custo que você definir.

Para quem quiser conferir mais sugestões, dê uma olhadinha nos sites MTGGoldfish, AetherHub e MTGArena.Pro, e caso fique em dúvida porque as listas são inglês, é só dar uma passadinha no site da LigaMagic e buscar o card que está procurando, pois ele conta com as versões em português.