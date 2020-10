Mudança de posição? Lazaroni terá conversa com Honda no Botafogo: ‘Precisa se sentir à vontade’

O Botafogo tem um novo treinador. Bruno Lazaroni fez a primeira entrevista coletiva como comandante do Alvinegro nesta sexta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em um cenário de novidades, é possível traçar que a equipe do Glorioso também pode ter mudanças.

Lazaroni afirmou que pretende conversar com Keisuke Honda para debater o posicionamento do japonês em campo. Sob o comando de Paulo Autuori, o camisa 4 era um volante na primeira linha de meio-campo. Com a lesão de Bruno Nazário, contudo, pode haver a necessidade de uma mudança para uma região mais avançada do gramado.

– Ainda vou ter uma conversa pessoal com o Honda, mas acho que ele é um jogador inteligente, do mais alto gabarito. Ele precisa se sentir à vontade dentro de campo. Vou saber a opinião dele, a mesma coisa que foi feita com o Paulo. Ele está voltando de lesão, não sabemos se vamos poder contar com ele para o clássico. Tenho total confiança, independente da função que vier exercendo – analisou.

O novo treinador já inicia a trajetória no Alvinegro no próximo domingo, às 11h, contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Lazaroni, apesar do pouco tempo de treinamentos, considerou que o resultado a curto prazo é prioridade.

– Precisamos de ter resultado a curto prazo, até para uma continuidade. Nosso foco é passar confiança aos atletas. Não temos muito tempo para treinar. Vamos fazer ajustes que já vinham sendo feitos com o Paulo Autuori para sair da zona de confusão – completou.