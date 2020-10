Mudanças no calendário de transmissões da semana 5 da NFL nos canais ESPN e Fox Sports; confira

O coronavirus alterou partidas na NFL e também a grade de transmissões dos canais Disney. Antes, estava programado a transmissão de New England Patriots contra Denver Broncos, no domingo, partida que foi alterada para segunda-feira, mas segue com transmissão para o Brasil.

Em seu lugar, a ESPN transmite Cleveland Browns contra o Indianapolis Colts, um duelo de dois times que estão com potentes defesas na temporada.

Na segunda-feira, duas partidas serão exibidas para o mercado nacional. A partir das 18h, como já mencionado, Pats e Broncos vão estar à disposição do brasileiro. Na sequência, às 21h, o Monday Night Football com Los Angeles Chargers diante do New Orleans Saints.

Contudo, não foi confirmado se partida, da próxima terça-feira (12), entre Buffalo Bills e Tennessee Titans terá exibição para o Brasil através dos canais Disney.

VEJA ABAIXO TODAS AS TRANSMISSÕES:

Domingo (11/10)

14h – Las Vegas Raiders @ Kansas City Chiefs (ESPN / Watch ESPN)

14h – Philadelphia Eagles @ Pittsburgh Steelers (Fox Sports / Fox Play)

17h – Miami Dolphins @ San Francisco 49ers (ESPN / Watch ESPN)

17h25 – Indianapolis Colts @ Cleveland Browns (ESPN2 / Watch ESPN)

21h15 – Minnesota Vikings @ Seattle Seahawks (ESPN2 / Watch ESPN)

Segunda-feira (12/10)

18h – Denver Broncos @ New England Patriots (ESPN / Watch ESPN)

21h15 – Los Angeles Chargers @ New Orleans Saints (ESPN / Watch ESPN)