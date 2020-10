Mudanças no Cruzeiro: Brunoro é confirmado e Deivid vira diretor de futebol no lugar de Drubscky

Com foco total na busca pelo retorno à Série A, a diretoria do Cruzeiro promoveu mudanças nas funções do Departamento de Futebol do clube. A primeira novidade é a chegada de José Carlos Brunoro.

Profissional reconhecido no mercado esportivo do país, Brunoro prestará uma consultoria permanente no futebol e na parte administrativa do Cruzeiro, inicialmente até o final da Série B, trabalhando diretamente no planejamento e nas estratégias dos departamentos no dia a dia, além de auxiliar na integração das demais áreas.

Brunoro trabalhará em contato direto com a comissão técnica e Deivid, que deixa de ser Diretor Técnico e passa a ser o novo Diretor de Futebol do Cruzeiro, função que até hoje era ocupada por Ricardo Drubscky, que deixa a equipe.

Claudiomir Rates, que era Supervisor do Sub-20 cinco estrelas, passa a ocupar o cargo de Supervisor do Futebol Profissional. Já Benecy Queiroz, Supervisor Administrativo, exercerá funções exclusivamente administrativas no dia a dia da Toca da Raposa 2. A pasta ainda conta com Pedro Moreira, Gerente de Futebol.

Confira, abaixo, o Organograma Base do Futebol do Cruzeiro, incluindo as categorias profissional masculino, categorias de base e o profissional feminino.