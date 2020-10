‘Mudará o DNA da série’ · .

Dois anos depois de revolucionar sua trama ao incluir Morgan (Lennie James) no elenco, Fear the Walking Dead terá um novo recomeço em sua sexta temporada, que estreia nesta segunda-feira (12) no Brasil. “Vai mudar o DNA de toda a série”, promete Jenna Elfman, intérprete de June.

No fim do quinto ano, a vilã Virginia (Colby Minifie) separou os sobreviventes em diferentes grupos. Na nova leva de episódios, com os heróis espalhados por vários cantos dos Estados Unidos, cada capítulo vai acompanhar um personagem ou um grupo.

O produtor Ian Goldberg compara o novo formato a uma antologia –gênero em que cada temporada conta uma história completa, caso de American Horror Story ou A Maldição da Mansão Bly. Só que, no caso de Fear, ao invés de um bloco de capítulos, cada episódio mostra uma trama independente –espera-se que os personagens se reencontrem mais para a frente, é claro.

Na estreia, o destaque é o próprio Morgan, deixado para morrer por Virginia e cercado por zumbis no fim do ano anterior. Outros episódios vão focar em Victor (Colman Domingo) e Alicia (Alycia Debnam-Carey), ou Dwight (Austin Amelio) e Al (Maggie Grace), por exemplo.

“O que eu posso adiantar é que vai ser grande e muito bom para a narrativa. Todo mundo vai mudar, realmente vai mexer com todos. Cada personagem tem seu DNA que o define, mas a experiência de lidar com Virginia transforma tudo. E isso vai catapultar todos os personagens em arcos bem potentes”, conta Jenna, em entrevista exclusiva ao ..

A série também vai ficar mais sombria, com muitas cenas rodadas à noite e um tom quase depressivo já que muitos dos personagens estão afastados de seus entes queridos ou amigos. “Visualmente vai ser lindo, a fotografia é incrível. E emocionalmente será bem impactante”, promete a atriz.

Fãs de June terão de esperar um pouco para ver a enfermeira de volta, mas sua intérprete dá dicas de como ela estará agora que foi separada do marido, John (Garret Dillahunt). “Ela tem fé na capacidade dele de sobreviver, então está mantendo a cabeça baixa, para não chamar a atenção, e observando tudo. E também está ajudando pacientes, o que a mantém sã”, diz.

Jenna, que estava acostumada a fazer papéis cômicos antes de se juntar à franquia Walking Dead, admite que nunca tinha se envolvido com nada que tivesse fãs tão apaixonados quanto esse universo de mortos-vivos. “Eu adoro! Não tenho medo, adoro conversar com as pessoas, conhecer suas histórias. Acho bonito ver como os fãs são tocados pela série, como eles se conectam. Cria um novo nível para a experiência artística”, valoriza.

A sexta temporada de Fear the Walking Dead estreia no AMC nesta segunda, às 23h. Uma hora antes, o canal exibe o segundo episódio da outra série derivada da franquia zumbi, World Beyond. Confira a prévia do que virá: