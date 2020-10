Na noite deste domingo, 18 de outubro, o 11º BPM registrou mais um caso de violência doméstica. Dessa vez o crime ocorreu na Cooperativa de 1º Núcleo, Zona Rural de Penedo.

Após serem acionados pelo COPOM, policiais militares chegaram até a local indicado e localizaram a vítima, uma mulher com as iniciais A. P. D. S., de 44 anos, a qual apresentou o hematoma e relatou que foi o seu companheiro quem a agrediu.

Diligência da polícia foi em busca do autor do fato, um homem identificado também pelas iniciais J. G. D. S., 57 anos, ele foi detido.

As partes foram conduzidas até a Delegacia Regional, com o escopo de que fossem tomadas as medidas cabíveis, sendo confeccionado o devido Auto de Prisão em Fragrante em desfavor do imputado.

Da Redação com informações do 11º BPM