Mulher de Neto nega piora do apresentador e tranquiliza fãs

Os fãs do apresentador Neto tiveram uma notícia boa nesta quinta-feira. A influencer Sandra Nicolau, esposa do ex-jogador usou as redes sociais para dar esclarecimentos sobre a situação de saúde do marido. Segundo ela, o ídolo do Corinthians foi hospitalizado por precaução para fazer exames. Ela também negou a piora no quadro de saúde de Neto, que contraiu Covid-19.

– Acordei com tanta mensagem, que não vou dar conta de responder todo mundo. Vou dizer uma coisa: vocês acreditam em tudo, todas as notícias. Vocês já ficam desesperados. O Neto está bem. Ele não piorou, como alguns falaram. Ele gosta de hospital, ele se sente melhor no hospital. Ele pegou o carro e foi sozinho até lá. Ele fez isso porque ele quis, porque ele se sente mais seguro lá – disse Sandra.

A influencer também fez uma postagem para agradecer as mensagens de apoio recebidas por Neto desejando pronta recuperação.