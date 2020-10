Multidão vai às ruas de Piaçabuçu em apoio a Dalmo Jr

As ruas de Piaçabuçu se tornaram um mar de ondas amarelas nesta terça-feira, 13 de outubro, quando uma multidão foi ao encontro de Dalmo Jr, para declarar apoio ao candidato que prega a volta da esperança para o povo da cidade ribeirinha que vem sofrendo o descaso de uma gestão descompromissada e perseguidora.

De carro, ônibus, moto, bicicleta ou carroça, as pessoas chegaram ao Bairro Brasília, onde está sediado o comitê de campanha, para dar início a uma caminha que lotou as ruas da cidade, escrevendo na história política de Piaçabuçu a maior caminhada já realizada em apoio a um candidato a prefeito.

Sem usar a máquina pública nem precisar de imposição por ocupar cargo e ser obrigado a levantar bandeira, as pessoas vieram de todos os cantos da cidade e povoados do município, numa completa demonstração de carinho e apoio a Dalmo Jr que muito fez por Piaçabuçu e diante da multidão, prometeu fazer ainda mais, junto com os parceiros Senador Rodrigo Cunha e deputada Jó Pereira que caminharam junto com Dalmo e o povo.

“Gratidão é a palavra que tenho para dizer as famílias que caminharam junto conosco neste dia histórico para a política de Piaçabuçu. O carinho dos homens, mulheres e crianças que estiveram na caminhada do bem é o combustível necessário para juntos dizermos que Piaçabuçu precisa voltar aos trilhos do desenvolvimento e mais do que nunca, estaremos prontos para responder aos anseios do nosso povo. Muito obrigado, Piaçabuçu”, falou em tom de emoção, Dalmo Jr.

Assessoria