Multilaser lança TV 4K de 50′

A Multilaser anunciou seu primeiro modelo de TV 4K, que, segundo a companhia, está entre as opções que oferecem melhor custo-benefício do mercado. Com processador Quad Core, a tela de 50 polegadas possui entradas HDMI, USB e AV.

Entre os recursos disponibilizados, o HDR10 promete realçar os detalhes e contraste de brilho e cor, “proporcionando um cinema em casa com a qualidade de som Dolby Áudio.” Aplicativos de streaming também estão inclusos, como YouTube, Netflix e Prime Video.

Primeira smart TV 4K da Multilaser chega ao mercado.Fonte: Divulgação

Fernando Nogueira, gerente de produto de notebook e telas da empresa, fala sobre os objetivos da marca: “A Multilaser segue com o seu compromisso de trazer tecnologias com preço acessível aos seus consumidores.”

“A nova tela 4K vem reforçar o portfólio com uma opção mais premium que traz maior qualidade de cor e imagem”, complementa o executivo.