Mundial de Corrida de Rua terá primeira edição em 2023

O mundo da corrida de rua vai ganhar uma nova competição. A World Athletics, ex-IAAF, anunciou, para 2023, o Campeonato Mundial de Atletismo de Corrida de Rua. Essa competição faz parte das mudanças do calendário aprovadas na mais recente reunião virtual do Conselho.

Os campeonatos de corrida de rua vão incluir o Mundial de Meia Maratona, já existente, mas também contemplará o Mundial de 5km e outras distâncias, como a milha (1,6km) de rua. As provas com a participação de amadores serão realizadas juntamente com os campeonatos de elite para permitir que todos os corredores façam parte dos eventos.

“A corrida de rua se tornou uma parte cada vez mais significativa de nosso esporte nos últimos 20 anos e merece maior reconhecimento da World Athletics Series”, disse o CEO da WA, Jon Ridgeon.

“O crescimento da popularidade de meias maratonas, incluindo o Mundial, bem como eventos comunitários de 5km, indica que há uma necessidade de mais eventos de corridas de rua em alto nível. Também achamos que este será um conceito comercialmente desejável para cidades-sede, parceiros e emissoras”, completou o executivo.

O Campeonato Mundial de Meia Maratona, que será realizado em Gdynia, na Polônia, no dia 17 de outubro, será o único evento de porte da WA este ano. A pandemia do novo coronavírus obrigou o adiamento de diversas competições.

Outra mudança no calendário aconteceu no Mundial de Cross Country. Ele agora vai ser disputado em anos pares, a partir de 2024 para coincidir com os Jogos Olímpicos, já que a prova retorna na edição de Paris.

O Mundial de Cross Country de 2021, que será realizado em Bathurst, na Austrália, foi adiado para o início de 2022. O motivo são as restrições em viagens internacionais por causa da pandemia. O Conselho da WA confirmará a nova data em sua próxima reunião, nos dias 1º e 2 de dezembro de 2020. (Iúri Totti/Corrida Informa)