Muricy critica treinadores brasileiros: ‘Boa ideia só é boa se tiver resultado’

O ex-treinador Muricy Ramalho criticou os treinadores do futebol brasileiro nesta quarta-feira e suas justificativas para os resultados negativos. O comentarista apontou um motivo: choro.

– Acho que os treinadores têm que parar de chorar um pouquinho. Quando não tem o resultado, eles falam agora que a ideia é boa. Não é bem assim. Tem que ter os dois juntos. São inseparáveis. Isso de falar só de conceito é conversa para ficar legal – afirmou durante o ‘Seleção SporTV’.

Muricy ainda afirmou que os treinadores precisam mudar não só no comportamento, mas em outra questão. Segundo ele, os comandantes precisam se adaptar ao elenco pela falta de poderio financeiro dos clubes brasileiros.

– Boa ideia só é boa se tiver resultado. O Guardiola é o Guardiola porque ele ganhou. E não é só no futebol. Os resultados têm que acompanhar a ideia para ela ser boa. Às vezes, a ideia até é boa, mas não tem jogadores para desenvolver a ideia. Só dá para fazer isso na Europa. Se o técnico do Real Madrid quer jogar com um líbero, por exemplo, ele pede o melhor do mundo na posição para o presidente. Aqui no Brasil, a gente tem que chegar no clube e olhar as características dos jogadores, adaptando a ideia – completou.