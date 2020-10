Murray entra no Conselho de Jogadores da ATP

Com as saídas de Novak Djokovic, Vasek Pospisil, John Isner e Sam Querrey para criar a nova PTPA, a ATP escolheu quatro novos membros para o Conselho de Jogadores com destaque para o ex-número 1, Andy Murray que vai trabalhar junto com Rafael Nadal e Roger Federer.

Murray entrou na parte geral do Conselho junto com o jovem Felix Aliassime, novo membro entre os 25 melhores, John Millman, novo membro entre os 50 melhores, e o francês Jeremy Chardy, novo membro entre os 100 melhores. Millman foi, durante a quarentena, uma das vozes mais ativas e críticas ao circuito.

O presidente é o sul-africano Kevin Anderson e Roger Federer está como representante no geral junto com Murray e Nadal como representante entre os 25 melhores.

A eleição vem após a debandada por conta da nova associação paralela PTPA que até o momento não avançou em novidades após a realização do US Open.

Confira os membros:

1-50 Simples: Kevin Anderson (P), Felix Auger-Aliassime, John Millman, Rafael Nadal

51-100 Simples: Jeremy Chardy, Yen-Hsun Lu

1-100 Duplas: Jurgen Melzer, Bruno Soares

No geral: Roger Federer, Andy Murray

Representante: Colin Dowdeswell

Representante Técnicos: Brad Stine