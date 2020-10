Museu do Futebol faz exposição em homenagem aos 80 anos de Pelé

Próximo do seu aniversário de 80 anos, que ocorre no dia 23 de outubro, Pelé vai ter sua história contada em uma exposição do Museu do Futebol. O objetivo é mostrar os feitos do Rei para as gerações que não o viram em campo.

A exposição “Pelé 80 – o Rei do Futebol” vai contar com esculturas, vídeos, imagens, músicas e jogos que conectem o público jovem com a trajetória do tricampeão do mundo pela Seleção Brasileira, desde a pobreza em sua infância até o triunfo ao se tornar uma lenda do esporte.

O funcionamento da exposição será de quintas-feiras aos domingos, entre os horários de 13h e 19h. O valor dos ingressos é de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Crianças até seis anos não pagam pela entrada.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Museu do Futebol terá algumas medidas de segurança, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, instalação de álcool gel e adaptação e equipamentos interativos.