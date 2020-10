‘Não deu tempo de chegar ao hospital’ · .

Naiumi Goldoni, intéprete de Gabi em Chiquititas (2013), atualmente em reprise no SBT, deu à luz Mavie, sua segunda filha. O parto aconteceu neste sábado (3), em São Paulo. A atriz anunciou o nascimento da pequena e surpreendeu ao falar que a chegada da nova herdeira foi bem diferente. “Não deu tempo de chegarmos ao hospital”, disse.

Em seu Instagram, a também influenciadora digital deu detalhes do nascimento da bebê. “Nasceu! Foi tudo completamente diferente do que esperávamos, mas infinitamente melhor. Perfeito. Obrigada, meu Deus”, declarou.

“Spoiler: não deu tempo de chegarmos ao hospital. Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho, estamos nas nuvens”, agradeceu ao publicar uma foto já no Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo.

Naiumi, que tem um canal no YouTube, avisou que pretende fazer o relato do parto na plataforma de vídeos. “Gente, foi bizarro [o parto]. Que especial e que loucura que foi. Quero contar com calma [no canal]”, adiantou.

Porém, para seus seguidores no Instagram, a youtuber, que é casada com o personal trainer André Moreira, adiantou detalhes do momento. “Nosso trabalho de parto começou, acordei era 3h [da madrugada]. Acordei o André quase 3h40. E às 6h14 ela nasceu, só que eu não estava com dor há muito tempo. Eu achava que não estava na fase ativa [quando há seis centímetros de dilatação]”, relatou.

“E, aí, eu cheguei no hospital já com a minha filha no colo. Vocês estão ligados? Meu Deus do céu! Mas ela está incrível e linda. Estou relaxando para poder contar com calma para vocês”, declarou sem dar detalhes do local exato do nascimento da pequena.

“Mas Deus foi muito bom. Tudo que eu pedi e que sonhei acabou acontecendo. Foi totalmente diferente do meu plano de parto, mas foi perfeito”, resumiu.

Naiumi e André já são pais de Maelle, de quatro anos. Após o sucesso de Chiquititas, a artista se dedicou ao seu canal no YouTube em que fala de maternidade e família.

Veja publicações de Naiumi Goldoni sobre o nascimento de Mavie: