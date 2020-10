Na bola parada, Ponte Preta vence o Guarani e volta ao G-4

No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta foi efetiva e derrotou o Guarani por 2 a 0. Com o placar, a Macaca está na 3ª colocação, com 24 pontos. O Bugre está na 19ª posição, com 11 pontos.

Na próxima rodada, a Ponte Preta encara o Cuiabá, fora de casa. O Guarani mede forças com o CRB, no Brinco de Ouro da Princesa.



O jogo



Logo no começo do jogo a Ponte Preta teve a chance de marcar o seu gol. Na falha da zaga verde, Moisés saiu na cara do goleiro e parou em linda defesa de Gabriel Mesquita. A resposta do Bugre veio com Murilo Rangel. Na lateral da área, ele chutou rente ao poste de Ivan.

Sem muita emoção, a Ponte abriu o placar na bola parada. Após escanteio da direita, Dawhan cabeceou e jogou no contrapé do arqueiro, 1 a 0.

Na etapa final o Bugre tentou sair para o jogo, mas sem sucesso. Para deixar a situação mais grave, o espaço no contra-ataque quase custou o segundo da Macaca. Moisés saiu na cara do goleiro e Didi travou em cima da hora.

Assim como na etapa inicial, a Ponte ampliou na bola parada. Em novo escanteio, Gabriel falhou e Luisão aproveitou para estufar as redes, 2 a 0.

A melhor chance do Guarani veio aos 27 minutos. Na cobrança de escanteio, Didi testou e Ivan, ao melhor estilo Gordon Banks, defendeu de maneira incrível.

