Na chegada ao Corinthians, Mancini explica episódio de áudio vazado: ‘Pedi desculpas e peço de novo’

O técnico Vagner Mancini foi apresentado na tarde desta terça-feira pelo Corinthians e em sua entrevista coletiva virtual não conseguiu fugir de responder sobre o episódio do áudio vazado, em 2017, após a vencer o Timão na Neo Química Arena, quando ainda comandava o Vitória. Na ocasião, ele se desentendeu com um repórter, que classificou como “corintiano” na mensagem e não escondeu a satisfação de vencer o Alvinegro.

No vídeo acima, o treinador explica o que aconteceu naquele momento e esclarece que imediatamente conversou com os envolvidos, inclusive com o presidente Andrés Sanchez, que na época não gostou da atitude de Mancini. Ele admitiu que errou e voltou a pedir desculpas pelo episódio. Confira: