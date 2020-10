Na Juventus, McKennie se anima com a nova geração estadunidense brilhando no futebol europeu

Meia da Juventus e da seleção dos Estados Unidos, Weston McKennie disse que está animado por fazer parte de uma nova geração de jogadores norte-americanos espalhados por alguns dos maiores clubes da Europa.

McKennie realizou transferência surpreendente ao time campeão da Itália saindo do Schalke 04, da Bundesliga, nesta janela de transferências e, até agora, atuou em duas partidas como titular.

“É excitante fazer parte desta nova geração”, McKennie disse à ESPN. “Você tem uma equipe que proporciona exposição e experiência de jogar dia sim dia não com os melhores jogadores do mundo”.

Ao lado de jogadores como Christian Pulisic, do Chelsea, e Sergino Dest, do Barcelona, McKennie faz parte de uma safra de jogadores da seleção estadunidense que está chegando ao mais alto escalão europeu. O meia disse que um benefício disso é comparar como é treinar contra os melhores jogadores do mundo.

“Eu jogo com Cristiano Ronaldo, e outros jogadores querem saber como é isso, e Dest joga com Lionel Messi, e, talvez, eu queira saber como ele joga”, disse.

A seleção dos EUA não joga desde janeiro por conta da pandemia do coronavírus e não estará em ação durante a atual leva de compromissos internacionais, mas McKennie espera que ele esteja apto para juntar-se aos compatriotas em breve.

“É excitante e não posso esperar por novembro quando há a próxima parada internacional] se conseguimos prosseguir com os treinamentos”, acrescentou o texano.

A Juventus estava prevista para receber o Napoli no último domingo (4), mas o jogo foi cancelado após os adversários serem proibidos de viajar por conta de dois testes positivos de COVID-19 entre os membros do staff. A Juve ficou com a vitória por 3 a 0 via WO.

McKennie e seus companheiros de time ainda ficaram isolados nesta semana, o que, segundo ele, deu a oportunidade te se conectar com os parceiros e continuar aprendendo com o treinador Andrea Pirlo.

“Foi muito intrigante vir à Juventus, [Pirlo] foi um dos melhores do jogo em sua posição, semelhante à posição que eu jogo”, disse o meia. “Eu sabia que poderia aprender muito com ele como técnico.

“Ele joga conosco às vezes, parece tão elegante e indiferente, mas você não consegue roubar a bola dele”.