‘Na próxima eu quebro sua cara’

Histórias sobre Zlatan Ibrahimovic não faltam no mundo do futebol. Nesta quarta-feira (7), foi a vez de Maxi López contar um momento que viveu ao lado do polêmico e falastrão atacante sueco. Ambos foram companheiros no Milan, no primeiro semestre de 2012.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Em entrevista à Tyc Sports, o argentino que atuou pelo Vasco há duas temporadas contou quando discutiu com Ibrahimovic, por um passe errado em uma partida contra o Parma, e foi ameaçado pelo artilheiro dias depois.

“Lembro uma vez, que recebi a bola, dominei, girei imediatamente e coloquei a bola na área para o Ibrahimovic. Ele ficou parado, só olhando onde a bola passou. Aí, de repente, ele virou e começou a gritar comigo”, disse López.

“Nossa, ele falou um monte para mim, porque queria a bola no pé. Eu respondi dizendo que, para mim, tinha sido uma boa bola, que o deixaria na cara do gol. Acabou, fomos para o vestiário. Achei que ele fosse falar algo, mas nem chegou perto de mim”, contou o argentino.

Robinho, Zlatan Ibrahimovic e Maxi López em jogo do Milan Gabriel Bouys / Getty Images

“Dias passaram, chegou quarta-feira, e tínhamos jogo da Champions League. Ele chegou perto de mim e disse: ‘Eu gosto da personalidade dos argentinos, que dizem o que querem, não como os brasileiros. Mas, da próxima vez que fizer isso, vou quebrar sua cara'”, lembrou Maxi López.

A passagem do argentino pelo Milan durou pouco, apenas 11 jogos e dois gols. Depois disso, Maxi López atuou por sete clubes, entre eles Sampdoria, Torino, Udinese e Vasco. Já Ibrahimovic deixou o Milan, fez sucesso por PSG, Manchester United e Los Angelex Galaxy, para depois retornar à Itália.