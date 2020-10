Na reedição da final da Copa do Mundo, Griezmann ‘fura a rede’, Mbappé faz golaço, e França vence Croácia

Na reedição da final da última Copa do Mundo, a França venceu a Croácia por 2 a 1, pela Liga das Nações. O jogo válido pela quarta rodada do grupo A3 foi disputado no Estádio Maksimir, em Zagreb, na Croácia, nesta quarta-feira (14/10).

Os gols do duelo foram marcados por Antoine Griezmann, Mbappé e Vlasic.

Na outra partida do grupo, Portugal venceu a Suécia por 3 a 0.

Com os resultados, os franceses estão na segunda posição com os mesmos 10 pontos dos portugueses, que lideram a chave.

Já eliminados, os croatas estão na terceira colocação, com três pontos, enquanto os suecos ainda não pontuaram.

Cerca de sete mil pessoas puderam acompanhar o jogo no estádio – de acordo com os protocolos de segurança da Croácia – que tem capacidade para cerca de 37 mil espectadores.

Croácia 1 x 2 França

GOLS: Griezmann e Mbappé (FRA); Vlasic (CRO)

CROÁCIA: Livakovic, Vida, Lovren, Barisic, Uremovic, Vlasic (Kramaric), Modric, Badelj (Kovacic), Petkovic (Budimir), Perisic (Bradaric) e Pasalic (Brekalo)

Técnico: Zlatko Dalić

FRANÇA: Lloris, Lenglet, Varane, Digne (Lucas Hernandez), Mendy, Martial (Coman), N’Zonzi, Griezmann (Giroud), Rabiot (Pogba), Tolisso (Camavinga) e Mbappé

Técnico: Didier Deschamps

Mbappé comemora gol com Griezmann Getty Images

Os 2 duelos anteriores entre Croácia e França haviam terminado com vitória francesa por 4 a 2.

Apenas 3 jogadores marcaram mais gols do que Antoine Griezmann (20) em partidas oficiais pela seleção francesa: Thierry Henry (34), Michel Platini (27) e Just Fontaine (21).

Foi o 3º gol de Griezmann contra a Croácia, segunda maior vítima do francês. A seleção que mais levou gols do jogador do Barcelona é a Alemanha (4).

Em 8 jogos contra a Croácia, a França está invicta: são 6 vitórias francesas e 2 empates.

Griezmann ‘fura a rede’

Os visitantes abriram o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. Vida cortou mal um cruzamento feito pelo lado direito do ataque. No rebote, Griezmann dominou a bola e acertou um chute fortíssimo de pé esquerdo, sem chances para o goleiro.

Aos 14 minutos, Mbappé perdeu uma chance inacreditável. Martial recebeu um passe pelo lado esquerdo, deslocou o goleiro e tocou para o astro do PSG, que chutou para fora.

A Croácia melhorou na partida e quase empatou. Aos 30, o goleiro Hugo Lloris mostrou um grande reflexo e salvou – cara a cara – o chute de Pasalic dentro da área.

Mbappé resolve

No segundo tempo, os donos da casa empataram em uma jogada bem trabalhada. Aos 19, Modric ganhou a dividida pela linha de fundo e cruzou para Brekalo, que tocou para a Vlasic. O jogador chutou de bico, no canto esquerdo de Lloris.

Pogba entrou somente no segundo tempo, mas foi decisivo. Aos 29, o meia do Manchester United deu lindo lançamento para Digne, que cruzou – de primeira – para Mbappé. O craque do PSG entrou de carrinho e completou para o fundo da rede.

Os croatas ainda tiveram duas grandes chances de empatarem no fim, mas Lloris fez ótimas defesas.

Classificação

1º – Portugal – 10 pontos

2º – França – 10 pontos

3º – Croácia – 3 pontos

4º – Suécia – 0 ponto

Próximos jogos

Agora, as duas seleções voltam a campo no mês que vem pela Liga das Nações

Sábado, 14/11, 16h45*, Suécia x Croácia

Sábado, 14/11, 16h45*, Portugal x França

*horário de Brasília