Na Ressacada, Avaí e CSA empatam em jogo de gols no primeiro tempo

Não foi das partidas mais inspiradas tanto de Avaí como do CSA. Com isso, no confronto dessa terça-feira (13), ninguém se sobrepôs ao oponente em partida que acabou com a igualdade em 1 a 1 construída dentro dos primeiros 45 minutos. O marcador deixou o Leão da Ressacada com 23 unidades na quinta posição e o Azulão do Mutange em nono tendo 20 pontos conquistados.

SOLUÇÃO AÉREA

Sem ter conseguido levar perigo mais latente ao gol defendido por Lucas Frigeri apesar de ser a equipe com mais tempo a bola nos pés, o CSA conseguiu, pelo alto, inaugurar o marcador na capital catarinense. Aos nove minutos, o zagueiro Luciano Castán ganhou da marcação e testou forte o suficiente para, mesmo com Frigeri chegando na bola, não defendendo com força suficiente para evitar o tento dos visitantes.

SOLUÇÃO AÉREA – PARTE 2

Enquanto os donos da casa demonstravam dificuldade em conseguir organizar suas jogadas ofensivas com o adendo de que dava espaços consideráveis para o CSA trabalhar nos contra-ataques perigosamente, o jogo parecia mais sob o controle dos visitantes.

Todavia, se na bola pelo chão estava difícil passar pela zaga algoana, com 39 minutos de partida Iury deu um bonito cruzamento vindo do lado direito e o atacante Getúlio, quase na linha de fundo e depois do desvio na primeira trave, deu um peixinho para testar a bola no canto contrário de Matheus Mendes que olhou a bola tocar na trave esquerda antes de entrar.

INVERSÃO

Apesar de seguir com menos tempo tendo a bola nos pés, o segundo tempo mostrou uma equipe Azzurra tendo mais capacidade de traduzir o período que tinha a bola nos pés em finalizações. Algo que, se ainda não era o ideal pelo pequeno aproveitamento em relação a bolas que iam efetivamente no gol de Matheus Mendes, ao menos faziam com que o volume de jogo do CSA diminuísse consideravelmente, deixando a partida mais perto do gol dos visitantes do que o contrário.

Com o time da casa em dificuldades para acertar o alvo e os visitantes mais preocupados em proteger sua retaguarda do que conseguindo sair em contra-ataques ameaçadores, a partida seguiu em ritmo mais morno do que na primeira etapa até o apito final.