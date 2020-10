Na Série B, Confiança vence em casa o CRB e sobe na classificação

Diante do CRB na Arena Batistão, o Confiança ganhou por 1 a 0 em marcador importante para elevar a posição da equipe na tabela da Série B do Brasileirão ao 10º lugar com 18 unidades. Por sua vez, ao invés de conseguir adentrar o tão sonhado G4, o time dirigido pelo técnico Marcelo Cabo fica nos 20 pontos e na sétima posição.

JOGO DE UM TIME SÓ

Quem demonstrava real capacidade de atacar e levar algum perigo a meta adversária era o time Proletário. Explorando a maior posse de bola e se movimentando de forma a “empurrar” os alagoanos para a defesa, o Confiança chegou a criar bons momentos ofensivos onde, em uma das boas chances, Renan Gorne aproveitou o bom passe vindo da direita e bateu rasteiro, porém na rede pelo lado de fora.

Na outra delas, o perigo veio da esquerda onde Guilherme Castilho serviu Reis de frente para Edson Mardden, mas o camisa 11 pegou muito embaixo da bola, isolando a bola que inauguraria o marcador na Arena Batistão.

ILUMINADO!

Depois do primeiro tempo onde a equipe da casa foi amplamente superior, contudo não conseguiu transformar as oportunidades criadas em gols, o início da etapa complementar pode ser traduzido em muita movimentação, porém com baixo grau de criatividade.

Entretanto, essa situação se modificou rapidamente quando o meia Ari Moura, que tinha acabado de entrar na vaga de Renan Gorne, recebeu bola em contra-ataque aos 20 minutos pelo lado direito e não hesitou em bater forte, rasteiro, no extremo canto esquerdo de Mardden. O arqueiro chegou a tempo de cobrir o espaço, mas acabou “enganado” pela bola quicando pouco antes de balançar as redes.

ESFORÇO FINAL

Além de colocar nomes como Bill e Marquinhos Calazans para dar velocidade na frente, o Galo da Pajuçara foi para o verdadeiro “tudo ou nada” e chegou a assustar o gol defendido por Rafael Santos na cabeçada de Alisson Safira (onde ele precisou pular e espalmar pra escanteio) bem como na bola onde Igor Cariús testou na primeira trave e viu ela carimbar o travessão do time sergipano.

Mesmo com os esforços, o marcador do confronto em Aracaju não sofreu novas mudanças e o duelo terminou efetivamente com a vitória mínima dos anfitriões.