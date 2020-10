Na Serra Gaúcha, Brasil de Pelotas recebe o Figueirense

Nesse sábado (17) às 18h30 no estádio Bento Freitas, em Pelotas, a Rodada 16 da Série B terá continuidade com o embate entre Brasil de Pelotas, atual 14º colocado com 18 pontos, e Figueirense, 18º com 14 unidades conquistadas.

A posição das duas equipes dá o tom da necessidade de vitória que estarão as equipes dirigidas pelos técnicos Hemerson Maria e Elano.

A única diferença pode ser creditada ao aspecto anímico já que, enquanto o Xavante vem de vitória no clássico regional contra o Juventude, o Figueira teve de lidar recentemente com um surto de casos de Covid-19 aliado aos resultados ruins de duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas da segunda divisão nacional.

Os problemas para a escalação do Brasil no seu máximo potencial se dão por questões disciplinares. O goleiro Rafael Martins, o volante Sousa e o meia Matheus Oliveira tomaram o terceiro cartão amarelo contra o Juventude e precisarão cumprir a suspensão automática nessa rodada.

Por sua vez, os 14 jogadores(Alemão, Arouca, Davi Kuhn, Diego Gonçalves, Dudu, Everton Galdino, Heryck, Gabriel Barbosa, Jhonatan Silva, Marquinho, Matheus Neris, Paulo Ricardo, Rodolfo Castro e Vitor Caetano) além do técnico Elano, todos infectados pelo coronavírus, seguem fora de combate. Por questão física, o zagueiro colombiano Elacio Córdoba também é desfalque no Alvinegro catarinense.