Na volta à TV, Neto manda recado a elenco do Corinthians: ‘Se vocês caírem, têm que mudar de país’

Afastado da TV há cerca de duas semanas, o apresentador Neto retornou ao programa “Os Donos da Bola”,da Band, nesta quarta-feira. E no retorno às telas ele não poupou críticas ao Corinthians. O ídolo do clube paulista mandou um recado aos jogadores, após a equipe entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão.

– As pessoas que acharam que eu ia morrer se danaram. Acharam que eu ia encontrar com o capeta, mas não fui. E para vocês jogadores do Corinthians que estão aí, uma vergonha, cambada de medroso, têm que jogar de fralda. Vocês vão fazer o Corinthians cair para a segunda divisão de novo. Se vocês caírem, têm que mudar de país. Vocês não querem jogar, derrubaram o Coelho, derrubaram o Tiago Nunes. Sempre de panela. Contratam Vagner Mancini agora. Vão derrubar também ,se perder para o Flamengo? Se você não ficar esperto, Mancini e escalar o time do Corinthians do jeito que tem que ser, você vai cair também – bradou o apresentador

Neto foi diagnosticado com o novo coronavírus no final de setembro. Em quarentena, ele reclamou de dores no corpo e chegou a ser hospitalizado, além de fazer um apelo para que os seguidores se cuidassem e tivessem maior atenção com as normas de higiene recomendadas como medidas preventivas.