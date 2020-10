Na volta aos gramados, Arboleda tem números consistentes pelo Equador

Após perder a condição de titular no São Paulo, Arboleda voltou a iniciar uma partida na última quinta-feira, defendendo a seleção do Equador pela estreia das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Os equatorianos perderam para a Argentino por 1 a 0, gol de Messi, mas o zagueiro são-paulino se destacou com boa atuação.

Segundo dados do SofaScore, Arboleda venceu dez de 12 duelos em campo, teve 93% de precisão no passe, dois desarmes, dois bloqueios e três dribles certos, sem sofrer nenhum.

🔎 Robert Arboleda foi o Destaque SofaScore do jogo entre Argentina 1-0 Equador (7.8). • Venceu 10 dos 12 duelos que disputou (83%) • Acertou 93% dos passes (64/69) • Acertou 100% dos dribles (3/3). • Bloqueou 2 chutes e desarmou 2 vezes. • Não sofreu dribles. pic.twitter.com/cuKgQ1ygaM — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) October 9, 2020

Arboleda deve voltar a campo na próxima terça-feira, quando o Equador recebe o Uruguai, às 18h (Brasília), pela 2ª rodada. O zagueiro é desfalque para o clássico contra o Palmeiras, neste sábado às 19h.